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До 47% от месячной нормы осадков выпало в Московской области
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 12 Апреля 2022, 09:39
В Московском регионе прошли обильные дожди, в Подмосковье выпало до 47% от месячной нормы осадков, в столице – 34%, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Он уточнил, что на базовой метеостанции ВДНХ в столице зафиксировано 15 мм осадков, в Тушине – 16 мм.
По словам синоптика, самыми влажными местами Подмосковья за сутки стали Новый Иерусалим, Дмитров, Клин, Павловский Посад – там выпало по 18 мм осадков, Наро-Фоминск – 21 мм.
«Сегодня существенных осадков не ожидается. Исключением станут запад и северо-запад Московской области», – написал Тишковец в своем Telegram-канале.
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