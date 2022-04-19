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Родители двойняшек торжественно зарегистрировали брак в перинатальном центре Балашихи
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Общество — 19 Апреля 2022, 16:29
Во вторник в Московском областном перинатальном центре (МОПЦ) Балашихи родители двойняшек Юлия и Дмитрий Подосинниковы в день выписки торжественно зарегистрировали свой брак, информирует корреспондент «РИАМО в Балашихе».
В МОПЦ с 2014 года расположено удаленное рабочее место управления ЗАГС, которое со 2 августа 2021 года оказывает новую услугу: государственную регистрацию брака. Ей и поспешили воспользоваться 35-летний Дмитрий и 39-летняя Юлия из подмосковного Орехово-Зуева. Они зарегистрировали брак спустя несколько дней после рождения двух сыновей.
После торжественной церемонии и вручения подарков главный врач МОПЦ Ольга Серова поздравила новую семью, пожелав здоровья, счастья, любви и благополучия. Она рассказала, что Юлия родила двойню – Степана и Михаила весом 2550 и 2450 г на 37 неделе беременности. Ей пришлось неоднократно лежать на сохранении в отделении патологии беременных МОПЦ, но, к счастью, все завершилось благополучно рождением доношенных мальчиков при помощи кесарева сечения.
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