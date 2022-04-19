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Более 3,4 тыс детей отдохнут в школьных летних лагерях в Люберцах
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Общество — 19 Апреля 2022, 16:30
Более 3,4 тыс. юных жителей Люберец от 7 до 15 лет отдохнут в 31 школьном летнем лагере, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.
«Традиционная летняя оздоровительная кампания стартует в городском округе с 1 июня текущего года. Отдохнуть этим летом смогут порядка 62% детей в возрасте от 7 до 15 лет, в том числе 56% детей – находящихся в трудной жизненной ситуации. На базе 31 общеобразовательного учреждения будут работать школьные лагеря с дневным пребыванием: планируется, что в них отдохнут порядка 3 450 детей в возрасте от 7 до 15 лет», - сказал Ружицкий.
Он добавил, что дети-сироты, ребята с ОВЗ отправятся в оздоровительные лагеря Крыма и Краснодарского края. Подростки смогут поучаствовать в тематических сменах и на патриотических слетах.
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