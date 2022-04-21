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328 новых случаев Covid‑19 зафиксировали в Подмосковье
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 21 Апреля 2022, 11:13
За прошедшие сутки в Подмосковье выявили 328 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в регионе было зарегистрировано 967 562 случая инфекции, информируется на сайте стопкоронавирус.рф.
В медучреждения региона были доставлены 93 пациента с положительным результатом ПЦР-тестирования на коронавирусную инфекцию.
Ситуация с коронавирусом на территории Московской области стабилизировалась. Перепрофилированные в ковидные госпитали медучреждения вернулись к оказанию плановой помощи.
Однако врачи не рекомендуют пренебрегать защитой своего организма и советуют своевременно проходить вакцинацию и ревакцинацию от опасной инфекции.
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