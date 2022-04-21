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Жителям Королева рассказали, как управлять своей жизнью с помощью рисования
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Общество — 21 Апреля 2022, 11:14
Жителям Королева рассказали, как управлять своей жизнью с помощью рисования, рассказала «РИАМО в Королеве» председатель общественной палаты Ольга Корнеева.
В Королеве продолжается цикл встреч, которые призваны познакомить жителей города с актуальными техниками самоменеджмента и управления в различных областях жизни, включая профессиональную сферу. Комиссия по информационной политике общественной палаты организовала и провела креативный арт мастер-класс в мультимедийном павильоне «Космос».
«Мастер-класс объединил разносторонних участников, которые на 2 часа погрузились в атмосферу креатива и творчества», - сказала Корнеева.
По словам организаторов, такой формат нашел широкий отклик у участников. У участников также были собраны пожелания по темам дальнейших мастер-классов.
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