21апреля 2022
четверг
|
Компания из Щелкова нарушила требования ветеринарного законодательства
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 21 Апреля 2022, 11:14
В марте 2022 года поступила информация о нарушениях, выявленных в работе в ФГИС «Меркурий», в части оформления и гашения электронных ветеринарных сопроводительных документов ООО «Милкэкспресс» из городского округа Щелково, информирует пресс-служба Управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям
Предприятие не соблюдает правила организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов (ВСД) в электронной форме. Так, в адрес площадки ООО «Милкэкспресс», находящейся в РЦ «Щелково», с другой площадки той же организации, расположенной в Коломенском городском округе, поступила продукция животного происхождения по эВСД, оформленным в ФГИС «Меркурий». При этом, все эВСД погашены за нелогичный промежуток времени (0-10 минут), в то время как нахождение транспортного средства в пути при перемещении между отправителем и получателем составляет не менее 2,5 часов (145 км).
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +2 +4
вечером +3 +5 ночью +4 +6
Котировки
Партнеры