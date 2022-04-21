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Полицейские Королева поздравили ветерана труда Людмилу Оленичеву с 95‑летием
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Общество — 21 Апреля 2022, 11:15
Полицейские в Королеве поздравили ветерана труда Людмилу Оленичеву с юбилеем, информирует пресс-служба УМВД России по городскому округу.
Полицейские в Королеве вместе с председателем совета ветеранов УМВД Валентином Сидоровым и представителем администрации города поздравили с 95-летием ветерана труда, участницу трудового фронта в годы Великой Отечественной войны и ветерана органов внутренних дел майора милиции в отставке Людмилу Ивановну Оленичеву.
Людмила Ивановна посвятила службе в органах внутренних дел РФ более 24 лет, из которых 12 лет она занимала должность начальника паспортного стола Калининградского ОВД Московской области. Людмила Ивановна внесла огромный вклад в формирование и становление паспортной службы, воспитала не одно поколение молодых сотрудников, делясь с ними своим опытом.
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