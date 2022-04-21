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Причину пожара на Октябрьском проспекте Люберец установит отдел надзорной деятельности
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Общество — 21 Апреля 2022, 11:16
Причину загорания цветочной палатки и автобусной остановки на Октябрьском проспекте в Люберцах будет устанавливать отдел надзорной деятельности, рассказал порталу «РИАМО в Люберцах» замначальника ФГКУ «16 отряд Федеральной противопожарной службы по Московской области» Евгений Германов.
Он уточнил, что сообщение о возгорании возле дома №136 по линии ЕДДС-112 поступило в четверг в 02:37 ночи. Общая площадь пожара составила порядка 40 кв. м.
«В 4:10 пожар был полностью ликвидирован. В тушении задействовали две единицы спецтехники пожарно-спасательной части №27 и восемь человек личного состава. Причина пожара будет установлена сотрудниками отдела надзорной деятельности», - сказал Германов.
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