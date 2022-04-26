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Стеклопластиковая упаковка ЦНИИТОЧМАШ Подольска пользуется особым спросом
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Общество — 26 Апреля 2022, 15:15
Стеклопластиковая упаковка для хрупких приборов со сложной конфигурацией, разработанная в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) (входит в Госкорпорацию Ростех), пользуется особым спросом, информирует пресс-служба предприятия.
В настоящее время ЦНИИТОЧМАШ разработал, запатентовал и изготавливает свыше 200 типоразмеров стеклопластиковых ящиков и упаковок. ЦНИИТОЧМАШ поставляет свою продукцию более чем 50 предприятиям страны и за рубеж. Институт полностью обеспечен контрактами на изготовление стеклопластиковых упаковок на текущий год, также есть заказы на 2023 и на 2024 годы.
Стеклопластиковая упаковка, разработанная в институте, - это ящики с установленными в них амортизаторами-ложементами; чемоданы-ранцы с подвесной системой, предназначенные для переноски на спине; транспортно-эксплуатационные контейнеры или упаковки, содержащие средства развертывания рабочих мест для работы с комплексами оборудования, а также другие изделия.
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