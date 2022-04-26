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Коллегия Военно‑промышленной комиссии РФ отметила сотрудника ЦНИИТОЧМАШ Подольска
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Общество — 26 Апреля 2022, 15:16
Коллегия Военно-промышленной комиссии РФ объявила благодарность начальнику отдела стандартизации ЦНИИТОЧМАШ Подольска, информирует пресс-служба предприятия.
Начальнику отдела стандартизации Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (Госкорпорации Ростех) Наталье Тарасовой Коллегией Военно-промышленной комиссии РФ объявлена благодарность. Ее отметили за участие в качестве преподавателя и эксперта в школе инженерно-управленческого кадрового резерва «Техноспецназ-2021» и школе лидеров советов молодых ученых и специалистов организаций оборонно-промышленного комплекса.
В письме на имя гендиректора ЦНИИТОЧМАШ Олега Морозова говорится, что Коллегия Военно-промышленной комиссии РФ уделяет большое внимание реализации федеральной молодежной политики в оборонно-промышленном комплексе. С 2021 года мероприятия Союза молодых инженеров России проходят в рамках молодежного проекта федерального кадрового резерва оборонно-промышленного комплекса.
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