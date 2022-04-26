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Более 20 мужчин в Люберцах проверили свое здоровье в онкоцентре
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 26 Апреля 2022, 15:17
Более 20 мужчин в городском округе Люберцы проверили состояние здоровья в День открытых дверей в Центре амбулаторной онкологической помощи Люберецкой областной больницы, информирует пресс-служба администрации муниципалитета.
Помимо консультации, желающие прошли ультразвуковое исследование.
ЦАОП работает в поликлинике №6 в здании №3 на улице Назаровская. Прийти можно с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00.
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