29апреля 2022
пятница
|
Жители села Марфино Мытищ могут посещать кабинет физиотерапии в 3 поликлиниках
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 29 Апреля 2022, 15:06
Жители села Марфино городского округа Мытищи в рамках выездной администрации задали вопросы о работе кабинета физиотерапии и выездных консультациях врачей, информируется на сайте администрации округа.
В настоящее время в поликлинике №7 отсутствуют оборудование и сотрудники для оказания медицинской помощи по профилю «Физиотерапия». Поэтому местным жителям предлагается получить ее во взрослых поликлиниках №№2 и 3, а также в детской поликлинике №2.
Также в этом году откроется центр медицинской реабилитации на улице Сукромка, 21 в Мытищах. С 15 мая запланировано возобновление деятельности выездных консультативных бригад.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +9 +11
вечером +5 +7 ночью +1 +3
Котировки
Партнеры