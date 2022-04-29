29апреля 2022
пятница
|
Жители Мытищ могут поучаствовать в ярмарке вакансий 20 мая
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 29 Апреля 2022, 15:06
Центр занятости населения городского округа Мытищи приглашает граждан и работодателей принять участие в ярмарке вакансий, приуроченной ко Дню защиты от безработицы, информиурется на сайте администрации муниципалитета.
Ярмарка состоится 20 мая с 11:00 до 13:00 во Дворце культуры «Яуза» по адресу: г. Мытищи, ул. Мира, д. 2А.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +9 +11
вечером +5 +7 ночью +1 +3
Котировки
Партнеры