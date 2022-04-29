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Власти Подмосковья рассказали об улучшении качества образования
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 29 Апреля 2022, 15:06
Московская область в 2021 году заняла первое место в рейтинге эффективности управления качеством образования. Ранее регион занимал вторую строчку данного рейтинга, рассказала первый заместитель министра образования Московской области Елена Михайлова.
Рейтинг каждый год составляют по данным Федерального института оценки качества образования.
«Мы начинали в 2019 году с 76 баллов из 138 возможных и заняли 16 место. Работу мы эту очень усилили и обратили на нее внимание», - рассказала Михайлова на круглом столе «Марка. Муниципалитеты» в рамках IX Московского международного Салона образования.
Она добавила, что Подмосковье в 2020 году заняло второе место в рейтинге, набрав 315 баллов из 321. Михайлова уточнила, что за это время все разрозненные элементы системы образования региона структурировались. Затем работу направили на улучшение качества управления системой образования.
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