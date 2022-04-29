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Дополнительные автобусы и электрички запустят в Подмосковье на майских праздниках
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 29 Апреля 2022, 15:07
В майские праздники общественный транспорт Подмосковья будет курсировать по расписанию выходных дней. Для жителей региона на существующих и специальных маршрутах запустится 17 дополнительных автобусов, а на нескольких железнодорожных направлениях в расписание введут дополнительные электрички, информирует пресс-служба Минтранса Московской области.
Автобусы подмосковных перевозчиков 1 и 8 мая будут работать по расписанию воскресенья, 2-3, 7, 9 и 10 мая - по расписанию субботы. Пригородные электропоезда 30 апреля, 1, 2,7, 8 и 9 мая будут следовать по расписанию субботы, а 3 и 10 мая - по расписанию воскресенья.
«Во время первых майских праздников на маршрутах Подмосковья будут курсировать более 7 тыс. автобусов. 1 и 3 мая пройдут православные праздники Красная горка и Радоница, в связи с чем ожидается увеличение пассажиропотока на маршрутах к подмосковным храмам и кладбищам. Ряд перевозчиков запустят 17 дополнительных автобусов на существующих и на специальных маршрутах», - рассказала зампред правительства региона Анна Кротова.
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