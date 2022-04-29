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МЧС Подмосковья перешло на усиленный режим несения службы из‑за майских праздников
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 29 Апреля 2022, 15:07
В Главном управлении МЧС по Московской области с 29 апреля перешли на усиленный вариант несения службы, рассказал журналистам начальник ГУ - начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы областного главка МЧС РФ по Московской области Александр Медведев.
«Все мы будем находиться на дежурстве в эти праздники. С конца апреля и по середину мая у нас особая пора. В этом время происходит наибольшее количество пожаров на приусадебных участках, жилых домах. <…> Мы во всеоружии вступаем в эти выходные и праздничные дни. До окончания майских праздников у нас будет суровая страда», – сказал Медведев.
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