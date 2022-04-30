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Юная жительница Ленинского округа одержала победу в проекте «Голос. Дети»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 30 Апреля 2022, 12:59
Самая юная финалистка 9-го сезона телевизионного проекта «Голос. Дети» на Первом канале – 8-летняя Аделия Загребина из Ленинского городского округа – стала его победителем, рассказала министр культуры и туризма Московской области Елена Харламова.
Подмосковье в очередной раз доказало, что богато талантами.
За воспитанницу детской школы искусств поселка Развилка свои голоса отдали 44% зрителей. Девочка переехала в Подмосковье в 2021 году из Нижнего Новгорода.
«Аделия, поздравляю тебя, твоих родителей и педагогов с успехом! Уверена, что впереди у тебя будут новые покоренные вершины. Ты – большая молодец!» – написала Харламова в своем Telegram-канале.
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