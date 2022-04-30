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Дорогу «Дубровицы — база отдыха «Мечта» в Подольске планируют отремонтировать к 2023 г
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 30 Апреля 2022, 12:59
В подмосковном Подольске начали прием заявок на выполнение работ по разработке проектной документации на ремонт дороги «Дубровицы - б/о «Мечта», рассказал глава округа Дмитрий Жариков.
«Долгожданной дороге быть! Благодаря губернатору Московской области Андрею Воробьеву автодорога «Дубровицы - б/о «Мечта» будет капитально отремонтирована. Закупочные процедуры уже объявлены, идет прием заявок на выполнение работ по разработке проектной документации», - написал Жариков в своем Telegram-канале.
Ремонт автодороги «Дубровицы - б/о «Мечта» жители округа ждут давно. Слишком узкое полотно дороги неудобно и опасно. По нему с трудом могут разъехаться 2 легковых автомобиля. В планах - к 2023 году провести работы по расширению дороги и сделать освещение.
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