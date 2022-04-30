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1,4 тыс саженцев сосны высадили на акции «Лес Победы» в Домодедове
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Общество — 30 Апреля 2022, 13:00
В Домодедове на центральной площадке акции «Лес Победы» вблизи деревни Зиновкино высадили 1,4 тыс. саженцев сосны, информирует корреспондент «РИАМО в Домодедове».
В акции принял участие глава муниципалитета Михаил Ежокин.
«Совсем скоро мы будем отмечать наш самый святой праздник - День Победы. Я желаю всем мира, добра, чтобы все у вас в семьях было хорошо и все ваши желания сбылись. А сегодня всем желаю хорошего настроения, чтобы мы потрудились на благо наших потомков», - сказал Ежокин.
Участникам помогали сажать деревья специалисты «Мособллеса».
«Так получилось, что акция «Лес Победы», объявленная областной, впервые была в 2013 году, и сегодня юбилейная десятая. И в первый раз проводилась на территории городского округа Домодедово в 5 км отсюда. Там уже шумит прекрасный красивый лес. Сегодня нам предстоит высадить 1,4 тыс. саженцев сосны», - сказал директор филиала, лесничий Подольского филиала ГКУ МО «Мособллес» Николай Тишин.
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