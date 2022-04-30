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В 3 парках Подольска 1 мая пройдут концерты и начнут работать аттракционы
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Общество — 30 Апреля 2022, 13:01
В подмосковном Подольске в 3 парках 1 мая в рамках проекта «Лето в Подмосковье» пройдут развлекательные программы с концертами, флешмобами и мастер-классами, заработают аттракционы, передает пресс-служба администрации округа.
В главном парке округа им. Виктора Талалихина на Танцевальной веранде с 12:00 до 14:00 пройдет концерт оркестра и солистов Подольской филармонии с программой «Весеннее настроение». Выступит автор-исполнитель песен Евгений Смирнов. Пройдет флешмоб группы «Активное долголетие».
Все желающие смогут принять участие в мастер-классе по роликам с 10:00 до 12:00 на площадке возле памятника Талалихину. В помещении «Сказочный лес» с 12:00 до 14:00 проведут мастер-класс по аппликации «Весенняя птичка», а с 12:00 до 16:00 пройдут «3D-ручка» и «Робототехника».
На катке с 12:00 до 14:00 можно будет посмотреть показательные спортивные выступления по фристайлу и Kangoo jump. На баллюстраде «Шахматная» с 12:00 до 14:00 состоится встреча любителей игры в шашки.
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