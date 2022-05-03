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Мишонова о Киркорове: «C такими согражданами и внешних врагов не надо»
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Общество — 3 Мая 2022, 13:34
Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова осудила певца Филиппа Киркорова за слова поддержки в адрес уехавших из России друзей-артистов.
Ранее Киркоров опубликовал пост в соцсетях, где раскритиковал нападки на уехавших из России артистов.
«Король поп-сцены (как он сам себя называет), защищающий своих испугавшихся друзей и нападающий на наших журналистов. Сначала отыграл концерт, заработал деньги, потом плюнул в колодец, откуда десятки лет пьет и ест, и в итоге уехал…», — рассказала Мишонова в своем Telegram-канале.
В публикации она задалась вопросом, будут ли в России его по-прежнему считать народным или заслуженным артистом.
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