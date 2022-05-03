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Мастер‑классы по игре в шахматы провели в Королеве
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Мая 2022, 13:35
В Королеве прошли мастер-классы по игре в шахматы. Различные развлекательные мероприятия были организованы в рамках празднования Дня Весны и Труда, рассказала председатель общественной палаты Ольга Корнеева.
Член Общественной палаты Королева, руководитель шахматного клуба «Совёнок» Анна Кузнецова провела 1 и 2 мая в центральном парке мастер-класс по шахматам.
Мероприятие собрало много ребят-любителей шахмат. Были и те, кто только мечтает научиться играть в шахматы, и те, кто хотел сразиться друг с другом на игровом поле. Посетители провели игровые партии и узнали о новых программах обучения детей.
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