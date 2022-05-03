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В Подмосковье после коронавируса выздоровели еще 202 пациента
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Мая 2022, 13:35
Подмосковные врачи вылечили от Covid-19 за минувшие сутки 202 человека, общее число вылеченных в регионе достигло 949 312, информируется на сайте стопкоронавирус.рф.
За прошедшие сутки в Московской области зафиксировали 127 случаев заражения коронавирусной инфекцией, умерли 3 Covid-пациента.
Всего в регионе с начала пандемии выявили 970 962 случая коронавируса, скончались 15 042 заболевших коронавирусом гражданина.
Защититься от Covid-19 можно с помощью вакцинации. Прививки делают бесплатно в поликлиниках и выездных пунктах в общественных местах.
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