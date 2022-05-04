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Льготная ставка по ипотеке снизит риски для заемщиков – депутат Госдумы РФ
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 4 Мая 2022, 13:14
По программе «Льготная ипотека» с мая 2022 года снижена ставка до 9%. Благодаря этому обеспечено снижение рисков заемщиков, как минимум на 18%, рассказал депутат Госдумы РФ Сергей Колунов.
Он подчеркнул, что в актуальных условиях правительство РФ работает оперативно, специалисты кабмина быстро принимают решения и готовят нормативно-правовые акты. Также были обновлены условия для льготной ипотеки при покупке квартир в новостройках. Так, ипотечная ставка была снижена с 12% до 9%, что соответствует показателю 2019 года.
«Помимо того, что действие программы «Льготная ипотека» продлили до конца текущего года, правительство не просто сохранило льготные лимиты. Например, для Подмосковья – это 12 млн рублей. Предложено новшество – льготную ипотеку можно комбинировать с другими ипотечными программами», – уточнил Колунов.
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