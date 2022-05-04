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Самый массовый фестиваль‑пикник Подмосковья Orlow Fest пройдет 14 мая
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 4 Мая 2022, 13:15
На территории Ленинского округа пройдет самый массовый фестиваль-пикник Подмосковья Orlow Fest, информирует пресс-служба комитета по туризму региона.
Мероприятие состоится 14 мая в парк-отеле «Орловский». Оно станет частью проекта «Лето в Подмосковье».
Гостей ждут выступления кавер-групп и развлекательные шоу в зоне фуд-корта и детская площадка с анимационными развлекательными программами. Хедлайнером мероприятия станет группа Dabro.
Фестиваль стартует в 11:00 и завершится салютом в 23:00. Узнать подробности и приобрести билеты можно на сайте парк-отеля.
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