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В Красногорске ликвидировали источник загрязнения реки Липки
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Мая 2022, 12:52
В результате проверочных мероприятий Минэкологии Московской области в Красногорске ликвидирован источник загрязнения реки Липки, рассказали в пресс-службе министерства.
В проверке принимали участие сотрудники администрации городского округа.
По словам министра экологии и природопользования региона Тихона Фирсова, в ходе обследования местности вблизи ЖК «Усово-Парк» была обнаружена труба ливневой канализации, из которой неочищенные стоки поступали в ручей без названия, приток Липки.
«Поскольку коммуникации подземные, установить, откуда сбрасываются сточные воды, не удалось. Подрядная организация оперативно затампонировала трубу, загрязнение ручья и реки прекращено», - уточнил Фирсов.
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