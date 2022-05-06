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Концерт «Поклонимся великим тем годам» пройдет в Подольске в пятницу
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Общество — 6 Мая 2022, 08:23
Жителей Подольска в пятницу приглашают на концерт Сергея Вахрушева «Поклонимся великим тем годам», посвященный 77-й годовщине Великой Победы. Об этом рассказала администрация округа.
Концерт пройдет на территории академического корпуса гимназии имени Подольских курсантов на проспекте 50 лет Октября, начало в 15:00.
Приглашают всех желающих вместе вспомнить героев, подаривших Победу. Можно будет всем вместе спеть песни военных лет.
Гостями концерта станут ветераны войны и дочь маршала Советского Союза Андрея Еременко Татьяна.
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