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Викторина по истории России пройдет в Люберцах в пятницу
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Мая 2022, 08:24
В пятницу жители городского округа Люберцы смогут ответить на вопросы по истории России и проверить свои знания, поучаствовав в викторине от библиотеки поселка Красково, информирует пресс-служба администрации муниципалитета.
Викторина «Что мы знаем о России» пройдет в здании №2 на улице Школьной. Игроки, которые наберут наибольшее количество баллов, получат сладкий подарок. Начало в 12:00.
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