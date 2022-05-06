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Отопление в домах Красногорска отключат в пятницу
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Мая 2022, 08:25
Подавать тепло в многоквартирные дома подмосковного Красногорска прекратят с пятницы, информируется в Telegram-канале администрации горокруга.
В Красногорске 6 мая завершается отопительный сезон. Соответствующее постановление №1307/5 подписано 4 мая.
Соцобъекты пока остаются с отоплением, их отключат по заявкам.
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