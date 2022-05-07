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Около 700 человек приняли участие в забеге «ZA МИР!» в парке Талалихина в Подольске
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Общество — 7 Мая 2022, 13:27
В парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина Подольска фестиваль спорта «ZA МИР!» начался с массового забега, в нем приняло участие около 700 человек, рассказала замглавы администрации городского округа Татьяна Ропот.
Ропот приветствовала всех на торжественном открытии и передала участникам пожелание от ветеранов Великой Отечественной войны беречь Родину и мир.
Тренер-преподаватель по скандинавской ходьбе и адаптивной физкультуре Владимир Васильев провел разминку.
В 11:30 от памятника Талалихину стартовал массовый легкоатлетический забег «ZA МИР!» на дистанцию 1 километр по маршруту «Парк Талалихина – улица Рабочая — парк Талалихина». Ограничений по возрасту не было. Участники губернаторской программы «Активное долголетие» прошли дистанцию с палками для скандинавской ходьбы. На финише все получили медали и брелоки.
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