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Глава Подольска Дмитрий Жариков поздравил жителей с Днем Победы
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Мая 2022, 10:57
Глава подмосковного Подольска поздравил жителей с Днем Победы и пожелал крепкого здоровья, благополучия, счастья, мирного неба над головой.
«Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла! Дорогие подольчане! Поздравляю вас с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! <...> Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, мирного неба над головой! С праздником! С Днем Победы!» - сообщил Жариков в своем Telegram-канале.
Он отметил, что 9 Мая - день славы советского народа, сокрушившего нацизм. 77 лет назад закончилась Великая Отечественная война, но память о ней не меркнет, передается от поколения к поколению, от родителей к детям, от сердца к сердцу.
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