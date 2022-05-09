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В Королеве полицейские обеспечат охрану порядка в местах массовых гуляний в День Победы
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Общество — 9 Мая 2022, 10:58
В городском округе Королеве полицейские обеспечат охрану порядка в местах массовых гуляний, посвященных Дню Победы, информирует пресс-служба УМВД России по муниципалитету.
В понедельник в Королеве будут проходить праздничные мероприятия, посвященные 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Основные гуляния будут проходить на площади у ЦДК им. Калинина. Также праздник отметят у Мемориала Славы, в центральном парке, в микрорайонах города рядом с памятниками и на площадях.
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