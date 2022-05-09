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До +13 градусов и дождь ожидается в День Победы в Московском регионе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Мая 2022, 10:59
В понедельник Подмосковье и Москве будет облачно с прояснениями, местами ожидается кратковременный дождь, температура не поднимется выше плюс 13 градусов, информируется на сайте «Метеоновости».
Днем температура воздуха в Москве составит плюс 10 - плюс 12 градусов, в Подмосковье - от плюс 8 до плюс 13.
Скорость порывов северо-западного ветра может достигать 12-15 м/с. Атмосферное давление будет 752 мм рт. ст. Влажность воздуха ожидается порядка 50%.
Для метеозависимых людей такая погода не будет оказывать нагрузки на организм. А аллергикам рекомендуют взять с собой лекарства первой помощи, если они отправляются отдыхать на природу.
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