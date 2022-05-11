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Рабочие приступили к возведению 2 этажа пристройки к школе в Красногорске
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 11 Мая 2022, 16:31
В подмосковном Красногорске продолжается строительство нового корпуса школы №15 на улице Успенской. Строители уже приступили к возведению второго этажа будущего образовательного учреждения, информирует пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
На объекте работают более 90 человек и 3 единицы техники. Строителями проводятся работы по устройству колонн и стен второго этажа, также делается кирпичная кладка стен и перегородок, монтаж инженерных сетей.
Согласно проекту, пристройка будет включать в себя 3-этажный учебный блок начальных классов и 2-этажный блок общешкольных помещений.
В группу учебных помещений войдут классы, игровые, кабинет музыки, лаборантская, помещения для групп продленного дня. К общешкольной группе отнесены актовый и спортивный залы, библиотека с медиатекой, медпункт, столовая на 400 мест. Новы
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