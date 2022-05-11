11мая 2022
среда
|
В Балашихе более 3 суток разыскивают нуждающуюся в медпомощи 28‑летнюю женщину
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 11 Мая 2022, 16:32
В Балашихе более 3 суток ведут розыск 28-летней Ольги Кисловой, которая нуждается в медицинской помощи, информирует на странице поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».
Разыскивается Кислова Ольга Андреевна, 28 лет, мкрн Гагарина, Балашиха, Московская область. 8 мая она вышла из дома и пропала.
Приметы женщины: рост 176 см, плотное телосложение, волосы черные длинные, глаза карие. Была одета в меховую серо-черную жилетку, белую майку, черные штаны, красные носки, серые тапочки.
Кислова нуждается в медицинской помощи.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +10 +12
ночью +8 +10 утром +11 +13
Котировки
Партнеры