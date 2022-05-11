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В Подмосковье создали рабочую группу по разработке оптимальных маршрутов грузоперевозок
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 11 Мая 2022, 16:33
Межведомственную рабочую группу по разработке оптимальных логистических маршрутов, необходимых для импорта и экспорта региональной продукции создали в Подмосковье для взаимодействия с федеральными ведомствами, информирует пресс-служба Минтранса региона.
Рабочая группа будет координировать действия заинтересованных органов исполнительной власти Подмосковья организаций по обеспечению устойчивой эффективной логистики пассажиров и грузов, готовить предложения по увеличению устойчивости логистики пассажиров и грузов, разрабатывать маршруты для импорта и экспорта.
Кроме того, группа будет контролировать исполнение принятых решений, анализировать текущую ситуацию и определять направления дальнейшего развития, а также оказывать содействие в организации грузоперевозок.
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