11мая 2022
среда
|
В подмосковном Тучкове могут создать новую объездную дорогу
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 11 Мая 2022, 16:35
В рабочем поселке Тучково в Рузском городском округе обсуждают создание объездной дороги, которая снизит трафик и разгрузит местную дорожную сеть от транзитных большегрузов, рассказал первый вице-губернатор Московской области – председатель правительства Подмосковья Игорь Тресков.
«Органы местного самоуправления начали проектировать (дорогу - ред.) с тем, чтобы в перспективе приступить и поднять вопрос предметно по этой дороге. <…> Пока мы в стадии совместной проработки, мы такого решения (строительство дороги - ред.) не принимали. <…> Тема важная, коллеги сейчас спроектируют ее, мы поймем ее стоимость, дальше будем поднимать вопрос», – сказал Тресков на оперативном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.
О проблеме с дорогами в Тучкове высказался и глава Рузского округа Николай Пархоменко.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +10 +12
ночью +8 +10 утром +11 +13
Котировки
Партнеры