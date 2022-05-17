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Более 10,8 тыс обращений поступило в ЕДДС Балашихи за неделю
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Общество — 17 Мая 2022, 09:50
С 9 по 16 мая в Единую дежурно-диспетчерскую службу-112 городского округа Балашиха поступило 10 825 обращений от жителей, рассказал «РИАМО в Балашихе» оперативный дежурный ЕДДС муниципалитета.
«Из них 878 обращений поступило в отдел ЕДДС, по единому номеру 112 – 9 947», – сказал оперативный дежурный.
По его словам, на телефон горячей линии отдела ЕДДС 98 обращений поступило по вопросам работы жилищно-коммунального комплекса, 91 – по вопросам нарушения тишины, 5 – по экологии, 7 – по работе уличного освещения, а 12 заявок было связано с содержанием дорог и тротуаров.
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