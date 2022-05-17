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Технополис «Москва» предлагает более 4,5 тыс кв м под размещение производств — Ефимов
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Общество — 17 Мая 2022, 09:51
Первые площади индустриального парка «Руднево», который войдет в состав особой экономической зоны «Технополис «Москва», стали доступны для инвесторов, рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«На востоке Москвы продолжается строительство перспективной площадки особой экономической зоны «Технополис «Москва» — индустриального парка «Руднево». Сдача в эксплуатацию первой очереди запланирована в этом году. Инвесторы могут претендовать на помещения общей площадью 4,5 тыс. кв. м в двух новых корпусах. Заявки от потенциальных арендаторов уже принимаются к рассмотрению», — сказал Ефимов.
«Руднево» является современным многофункциональным комплексом, там могут размещаться любые виды высокотехнологичных производств. Данная территория включена Минпромторгом страны в федеральный реестр индустриальных парков.
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