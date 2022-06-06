06июня 2022
понедельник
|
«Петровская ассамблея в Дединово» пройдет в Луховицах 11 июня
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 6 Июня 2022, 10:15
В селе Дединово в Луховицах 11 июня состоится праздничное мероприятие в честь 350-летия со дня рождения Петра I «Петровская ассамблея в Дединово», информируется в группе администрации округа в VK.
С 10 часов 11 июня будут работать торговые ряды, в 11:00 откроются развлекательные площадки. В 12:00 состоится открытие театрализованного праздника. В 12:35 начнется торжественная часть, а в 13:00 – праздничный концерт.
На празднике также будут организованы выставка-продажа изделий народных промыслов и ремесел, фотозоны, фудкорт и многое другое.
Праздник пройдет у стелы кораблю «Орел».
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +18 +20
вечером +13 +15 ночью +9 +11
Котировки
Партнеры