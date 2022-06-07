08июня 2022
среда
|
Подмосковье получит допфинансирование из федерального бюджета на строительство детсадов
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 7 Июня 2022, 10:36
Московская область получат дополнительное финансирование на ремонт и возведение детских садов, деньги будут выделены в 2022 и 2023 годах, информирует пресс-служба правительства РФ. Также финансирование на данные цели получат Амурская, Калининградская области и Башкирия. Такое решение позволит увеличить доступность дошкольных учреждений в регионах, повысить рождаемость, даст возможность родителям раньше выходить на работу, если в этом есть необходимость. За счет федеральных денег планируется возвести новые здания или купить готовые помещения для детских садов с яслями. Всего в указанных регионах РФ появится 842 дополнительных места в детских садах для малышей. В текущем году на данные цели предусмотрено свыше 1,7 млрд рублей, в следующем году – более 3,3 млрд рублей.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +22 +24
вечером +16 +18 ночью +12 +14
Котировки
Партнеры