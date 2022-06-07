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В Подмосковье компенсируют расходы жителей на газификацию
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 7 Июня 2022, 10:41
Жители Подмосковья, имеющие права на льготы, теперь смогут воспользоваться ими в рамках президентской программы «Социальная газификация», информирует пресс-служба Министерства энергетики Московской области
«Об этом говорит закон Московской области от 21.02.2022 "О предоставлении дополнительной меры поддержки отдельных категорий граждан по осуществлению газификации индивидуальных жилых домов в Московской области". Заявку на участие в программе "Социальная газификация" на льготных условиях можно подать онлайн через личный кабинет на сайте Мособлгаза, в офисах Социальной газификации или в офисах обслуживания клиентов АО "Мособлгаз". В течение 30 дней специалисты Мособлгаза совместно с Министерством социального развития Московской области рассмотрят заявку в установленном порядке и свяжутся с заявителем», — сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.
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