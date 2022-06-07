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В прошлом проблемный ЖК «Ликино» в Одинцовском городском округе поставили на кадастр
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Общество — 7 Июня 2022, 10:41
Жилому комплексу «Ликино» в одноименной деревне Одинцовского городского округа присвоили кадастровый номер, информирует пресс-служба Министерства жилищной политики Подмосковья.
В течение нескольких лет он числился в реестре проблемных, а в марте 2022 года получил разрешение на ввод в эксплуатацию, пострадавшими по данному адресу были 27 дольщиков.
«Постановка дома на кадастровый учет дала гражданам возможность полноценно распоряжаться своей недвижимостью: оформить права собственности, продать, завещать и подарить квартиры», - говорится в сообщении.
Строительство объекта стартовало в 2015 году. Участники долевого строительства должны были получить ключи от квартир летом 2016 года, однако у застройщика возникли финансовые трудности, и он не смог сдать дом в срок. Министерство жилищной политики Московской области сопровождало застройщика ООО «Красная горка» на всех этапах завершения строительства, в том числе помогало корректировать документацию. В итоге первоначальному застройщику удалось выполнить обязательства перед покупателями квартир и достроить дом. Объекту присвоен адрес: Московская область, Одинцовский городской округ, деревня Ликино, дом 103А.
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