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Жителям Московской области напомнили, как оплатить коммунальные счета с выгодой
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 8 Июня 2022, 09:27
Рекомендованный срок оплаты коммунальных услуг завершается 10 июня. Вовремя оплачивая счета в личном кабинете МосОблЕИРЦ или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», можно получить тройную выгоду: оплата счета без комиссии, кешбэк при оплате картой «Мир», доступ к программе «Коммунальный бонус», информирует пресс-служба МинЖКХ.
«В личном кабинете можно без комиссии оплатить счета с карт платежных систем МИР, Visa, Mastercard, а теперь – и системы UnionPay. Банковские организации берут проценты за свое обслуживание. Мы пошли другим путем и побеспокоились о выгоде и удобстве жителей: комиссию с каждого платежа МосОблЕИРЦ взял на себя и сам переводит ее банкам, – сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.
Он добавил, что были запущены две программы лояльности, аналогов которым в других регионах нет – «Коммунальный бонус» и кешбэк для держателей карты «Мир».
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