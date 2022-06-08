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В ЦУР Подмосковья обсудили опыт внедрения одноуровневой системы местного самоуправления
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 8 Июня 2022, 09:27
В Центре управления регионом Московской области прошло выездное совещание Комитета Государственной Думы по региональной политике и местному самоуправлению, информирует пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
«Московская область была пилотом, архитектором одноуровневой системы местного самоуправления. Именно мы одни из первых применили ее повсеместно. На начало реформы в состав территории Московской области входило 360 муниципальных образований: 36 городских округов, 36 муниципальных районов, остальные - поселения. В настоящий момент Подмосковье представляет собой 60 муниципальных образований - это исключительно городские округа. По нашему мнению одноуровневая система местного самоуправления дает большой толчок развитию как муниципалитета, так и региона в целом, - рассказала зампред правительства Московской области Мария Нагорная. - Основной принцип местного самоуправления - это решение вопросов населения. Нам в этом очень помогает ЦУР, благодаря которому есть возможность реагировать на жалобы и предложения жителей значительно быстрее и эффективнее».
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