08июня 2022
среда
|
Незаконную свалку выявили в водоохранной зоне притока реки в Одинцове
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 8 Июня 2022, 09:28
Инспекторы в ходе контрольно-надзорного мероприятия обнаружили незаконную свалку в Одинцовском городском округе, навалы отходов выявлены вблизи коттеджного поселка «Лесной городок», на землях, предназначенных для жилищного строительства, информирует пресс-служба Минэкологии региона.
«Нарушение усугублено тем, что часть отходов размещена в водоохранной зоне ручья, притока реки Ликовы. Установлено, что правообладателем земель является компания «Сабио Групп», занимающаяся куплей-продажей недвижимости. Мы направили ей предостережение о недопустимости нарушений», – уточнил сказал министр экологии и природопользования области Тихон Фирсов.
Он подчеркнул, что свалка должна быть ликвидирована в течение двух месяцев. Ситуация остается на контроле министерства.
Министр напомнил, что Ликова и ее притоки в Одинцовском округе подвергаются интенсивному антропогенному воздействию. На 4-километровом участке реки расположены несколько очистных сооружений, сбрасывающих сточные воды. Помимо этого, в ходе строительства Минского шоссе было изменено русло реки, в него уложены бетонные плиты, затрудняющие водоток. Сама река подлежит федеральному надзору.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +11 +13
утром +17 +19 днем +21 +23
Котировки
Партнеры