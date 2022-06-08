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Жителям Московской области рассказали о новом сценарии телефонного мошенничества
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 8 Июня 2022, 09:28
Телефонные мошенники после вынужденного затишья в марте-апреле вновь активизировались. Эксперты объясняют возрождение активности злоумышленников тем, что они обосновались на новых территориях — на западе Украины, в Венгрии, Румынии, Польше. Об этом информирует пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.
Мошенники также обновили сценарий — блокировка счета в связи с переводом средств в недружественное государство. Мнимый сотрудник call-центра банка информирует, что счет заблокирован в связи с попыткой нелегального перевода в недружественную страну.
Таким образом, мошенники пытаются сыграть сразу на двух страхах граждан.
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