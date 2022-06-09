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Урожай клубники в Московской области вырастет на 30%
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Июня 2022, 16:20
В Подмосковье открылся сезон продажи клубники. Предприятия региона предложат свой первый собранный урожай уже в июне. Рост урожая составит 30%, информирует пресс-служба областного Минсельхозпрода.
В настоящее время на рынках и в магазинах Московской области представлена садовая земляника из Крыма и Кубани, а также Греции, Турции и Армении.
«К сбору первых ягод, выращенных в открытом грунте, сельскохозяйственные предприятия региона планируют приступить не раньше конца июня. Это обусловлено погодными условиями», – отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислав Мурашов.
По его словам, в открытом грунте в регионе выращивают клубнику 10 крупных сельскохозяйственных предприятий, фермеры и жители, ведущие личное подсобное хозяйство.
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