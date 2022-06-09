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Энергетики Мособлэнерго с начала года заменили порядка 25 км проводов ЛЭП
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Июня 2022, 16:21
Министерство энергетики Московской области реализует в регионе программу повышения надежности электроснабжения, в рамках программы с начала 2022 года энергетики Мособлэнерго заменили 24,7 км проводов ЛЭП, информирует пресс-служба ведомства.
«Всего по производственной программе в 2022 году запланирована замена 2801 опоры, ремонт 604 трансформаторных подстанций, расчистка 651 га трасс вдоль ЛЭП. В результате значительно улучшится качество электроснабжения для более 2 миллионов жителей Подмосковья. На реализацию программы заложено около 800 миллионов рублей, из них порядка 350 миллионов потратит Мособлэнерго», — отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.
В частности, только в мае было заменено около 10 км. Всего до конца года компания планирует замену 75 км старых проводов новые самонесущие изолированные провода (СИП), повышающие надежность работы электросети и позволяющие сокращать потери при передаче электроэнергии. Больший объем работ будет проведен в летний сезон.
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