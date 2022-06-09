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Сквер «Черемушки» благоустроят в Можайске
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Июня 2022, 16:21
В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Можайске началось благоустройство сквера по улице Академика Павлова, информирует пресс-служба Министерства благоустройства Московской области.
«На прошлой неделе в Можайске приступили к обновлению сквера по улице Академика Павлова. Сейчас здесь ведутся подготовительные работы. Завершить благоустройство планируем к концу августа», - сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Для малышей в сквере установят современную и безопасную детскую площадку, также появится зона для занятий спортом. Недалеко от спортивной зоны можно будет просто отдохнуть от городской суеты под теневыми навесами с гамаками и качелями. А для лиц постарше оборудуют зону тихого отдыха с шахматными столами и теневыми навесами. Все эти зоны будут объединены транзитными и прогулочными маршрутами из плиточного покрытия. По всей территории разместятся скамейки и урны, установят новое уличное освещение и камеры видеонаблюдения.
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